У лікарнях Києва стрімко зростає кількість пацієнтів з COVID-19

Кияни, у яких коронавірусна хвороба протікає у важкій формі, фактично "заклали" інфекційне відділення Олександрівської лікарні за 2 –3 дні. Це свідчить про стрімке розповсюдження інфекції.

За словами лікарки Анни Москальової, після часу відносного затишшя швидкі почали масово завозити хворих до відділення. При цьому клінічна картина COVID-19 відрізняється від тої, яка була у попередніх хвилях.

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До лікарні потрапляють пацієнти у вже більш тяжкому стані. Крім того, вони потребують кисневої підтримки.

Люди не звертаються до лікарів

Директорка Олександрівської лікарні Людмила Антоненко підкреслила, що ця хвиля пандемії є досить специфічною, оскільки новий штам коронавірусу Дельта більше маскується під гостру респіраторну вірусну інфекцію.

Головними симптомами Дельти є:

невелика температура;

нежить;

біль у горлі.

Саме через такі "звичайні" прояви хвороби люди можуть не зважати на неї, їздити у транспорті та ходити на роботу. Через це вони заражають інших.



Хворі думають, що це ГРЗ, перебувають вдома на амбулаторному лікуванні, часто не звертаються до сімейного лікаря і взагалі до лікарів, і поступають в лікарні вже з низькою сатурацією – тоді, коли ситуація критична або стан вкрай важкий,

– підкреслила Антоненко.

Вакциновані до лікарні майже не потрапляють

Також в Олександрівській лікарні розповіли, що менше ніж 1% хворих на COVID-19, які потрапили до закладу, були щепленими. Це ті, хто отримав тільки першу дозу вакцини. Тих, хто вже хворів на COVID-19, у лікарні ще менше.