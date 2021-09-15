По словам врача Анны Москалевой, после относительного затишья скорые начали массово завозить больных в отделение. При этом клиническая картина COVID-19 отличается от той, которая была во время предыдущих волн.

Смотрите также В Черновцах двое "тяжелых" детей с подозрением на коронавирус: они под ИВЛ

В больницу попадают пациенты в уже более тяжелом состоянии. Кроме того, они требуют кислородной поддержки.

Люди не обращаются к врачам

Директор Александровской больницы Людмила Антоненко подчеркнула, что эта волна пандемии весьма специфическая, поскольку новый штамм коронавируса Дельта больше маскируется под острую респираторную вирусную инфекцию.

Главные симптомы Дельты:

небольшая температура,

насморк;

боль в горле.

Именно из-за таких "обычных" проявлений болезни люди могут не обращать внимания, ездить в транспорте и ходить на работу. Из-за этого они заражают других.

Больные думают, что это ОРЗ, находятся дома на амбулаторном лечении, часто не обращаются к семейному врачу и вообще к врачам, и поступают в больницы уже с низкой сатурацией – тогда, когда ситуация критическая или состояние крайне тяжелое,

– подчеркнула Антоненко.

Вакцинированные в больницу почти не попадают

Также в Александровской больнице рассказали, что менее 1% больных COVID-19, которые попали в заведение, были вакцинированы. Это те, кто получил только первую дозу вакцины. Тех, кто уже болел COVID-19 в больнице еще меньше.