Лише у шортах та взутті: на Київщині 58-річний чоловік пробіг марафон та встановив рекорд

Мешканець Тернопільщини спеціально приїхав до Пущи-Водиці, аби встановити національний рекорд України. Днями 58-річний Василь Шевчук пробіг 43 кілометри по морозу з голим торсом.

На Київщину чоловік приїхав, аби його рекордне досягнення могли офіційно зафіксувати. Він не тільки подолав марафонську дистанцію, але й пробіг на кілометр більше.

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Забіг 58-річного чоловіка проходив у рамках традиційного заходу Wild North Way, але лише один учасник заходу замахнувся на 42 кілометри.

Завжди бігає роздягнутим

Василь Шевчук є дуже відомими на Тернопільщині та у своєму селі Хоростків, де він встановив багато крижаних рекордів.

Спортсмен стверджує, що гартується так само, як це робили його дід та батько.

Чоловік завжди бігає лише у шортах, навіть у тріскучі морози. Лише іноді він вдягає шапку.

На те, аби подолати майже 43 кілометри, Шевчуку знадобилося майже 5 годин. Тернопільчанин з легкістю подолав непросту дистанцію навіть попри морозну погоду.

За словами очільниці Національного рекорду України Лени Вєтрової, оголошення рекорду "Найдовша відстань зимового забігу із голим торсом" відбулося 6 лютого, одразу після фінішу.

15 хвилин лежав під снігом

Василь Шевчук займається спортом та гартується все своє життя. У Тернополі він встановив 4 регіональні рекорди. Зокрема, бігав 27 кілометрів з голим торсом у лютий мороз, 15 хвилин лежав під сніговою ковдрою, а також 38 разів віджався, спираючись руками на ножі, а ногами – на цвяхи.

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