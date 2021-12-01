Листопад у Києві став одним із найтепліших з 1881 року

Листопад 2021 року в Києві увійшов до десятки найтепліших, починаючи з 1881 року. Крім того, він відзначився температуриними рекордами останніх кількох десятиліть.

Так, середньомісячна температура останнього місяця осені була вищою за кліматичну норму 1991 – 2020 років на 2,2 градуса. Вона встановилася на рівні 4,8 градуса тепла.

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Температурні гойдалки

За даними метеорологів, найхолоднішим днем за останні 30 днів стало 17 листопада: тоді мінімальна температура знизилась під ранок до 7,1 градуса морозу. Найтеплішим вони визнали 5 листопада – його максимум становив 15,8 градуса тепла.

Осінь не здається

На проспекті Науки, де ведуть спостереження, за місяць випало 29 міліметрів опадів. Це 63% від кліматичної норми.

Вчені наголосили, що метеорологічна осінь у столиці досі не закінчилася. Це настане лише тоді, коли середньодобова температура стійко закріпиться нижче 0 градусів. Зазвичай такі показники починають спостерігати після 29 листопада.