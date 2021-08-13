Літак Ryanair вилетів з Борисполя без дітей-пасажирів

Рейс Rynair з Борисполя до Кракова вилетів без частини пасажирів. В аеропорту залишилися 10 дітей та троє дорослих. При цьому всі пасажири пройшли реєстрацію та прибули до гейту за 17 хвилин до вильоту.

За словами депутатки Мелітопольської міськради Ірини Славової, чия донька була в групі дітей, пасажири прибули до "Борисполя" за 2,5 години до вильоту. Однак сталася затримка на реєстрації.

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Діти з двома дорослими супроводжуючими довго чекали, оскільки на стійці оформляли чималу кількість вильотів до Європи.

Летіли на міжнародні навчання



Літак вилетів без пасажирів через затримку з реєстрацією / Фото Ірини Славової

Жінка стверджує, що літак Ryanair вилетів з "Борисполя" без 10 дітей, двох дорослих із ними, а також пасажира з Польщі.

Після реєстрації на рейс група побігла до паспортного контролю, де співробітники аеропорту допомогли впоратися швидше.

Перші учасники побігли попередити про затримку, однак працівники "Борисполя" поговорили з кимось по рації та заспокоювали, що все буде нормально.

Пасажири прийшли до гейту за 17 хвилин до вильоту літака, однак трап вже опустили, а двері були зачинені. Ще через 20 хвилин дітям повідомили, що рейс вже вилетів.

Діти з різних міст України планували цю поїздку заздалегідь, за день до вильоту всі були в гарному настрої, планували своє міжнародне навчання і знайомство з молоддю Польщі та Німеччини. Як можна було залишити групу дітей, в тому числі й неповнолітніх? Чому не шукали та не звали 12 осіб?

– обурилася Славова.

Дорослі 4 години намагалися з'ясувати, чому стався інцидент, однак врегулювати проблему не вдалося. Після дзвінків до посольства, консулів та авіакомпаній дітей відправили до Кракова автобусом.

Розбиратися з Ryanair доведеться батькам потерпілих.