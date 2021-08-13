За словами депутатки Мелітопольської міськради Ірини Славової, чия донька була в групі дітей, пасажири прибули до "Борисполя" за 2,5 години до вильоту. Однак сталася затримка на реєстрації.

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Діти з двома дорослими супроводжуючими довго чекали, оскільки на стійці оформляли чималу кількість вильотів до Європи.

Летіли на міжнародні навчання



Літак вилетів без пасажирів через затримку з реєстрацією / Фото Ірини Славової

Жінка стверджує, що літак Ryanair вилетів з "Борисполя" без 10 дітей, двох дорослих із ними, а також пасажира з Польщі.

Після реєстрації на рейс група побігла до паспортного контролю, де співробітники аеропорту допомогли впоратися швидше.

Перші учасники побігли попередити про затримку, однак працівники "Борисполя" поговорили з кимось по рації та заспокоювали, що все буде нормально.

Пасажири прийшли до гейту за 17 хвилин до вильоту літака, однак трап вже опустили, а двері були зачинені. Ще через 20 хвилин дітям повідомили, що рейс вже вилетів.

Діти з різних міст України планували цю поїздку заздалегідь, за день до вильоту всі були в гарному настрої, планували своє міжнародне навчання і знайомство з молоддю Польщі та Німеччини. Як можна було залишити групу дітей, в тому числі й неповнолітніх? Чому не шукали та не звали 12 осіб?

– обурилася Славова.

Дорослі 4 години намагалися з'ясувати, чому стався інцидент, однак врегулювати проблему не вдалося. Після дзвінків до посольства, консулів та авіакомпаній дітей відправили до Кракова автобусом.

Розбиратися з Ryanair доведеться батькам потерпілих.