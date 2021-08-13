По словам депутата Мелитопольского горсовета Ирины Славовой, чья дочь была в группе детей, пассажиры прибыли в "Борисполь" за 2,5 часа до вылета. Однако произошла задержка на регистрации.

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Дети с двумя взрослыми сопровождающими долго ждали, поскольку на стойке оформляли немалое количество вылетов в Европу.

Летели на международное обучение



Самолет вылетел без пассажиров из-за задержки с регистрацией / Фото Ирины Славовой

Женщина утверждает, что самолет Ryanair вылетел из "Борисполя" без 10 детей, двух взрослых с ними, а также пассажира из Польши.

После регистрации на рейс группа побежала к паспортному контролю, где сотрудники аэропорта помогли справиться быстрее.

Первые участники побежали предупредить о задержке, однако работники "Борисполя" поговорили с кем-то по рации и успокаивали, что все будет нормально.

Пассажиры пришли к гейту за 17 минут до вылета самолета, однако трап уже опустили, а двери были закрыты. Еще через 20 минут детям сообщили, что рейс уже вылетел.

Дети из разных городов Украины планировали эту поездку заранее, за день до вылета все были в хорошем настроении, планировали свое международное обучение и знакомство с молодежью Польши и Германии. Как можно было оставить группу детей, в том числе и несовершеннолетних? Почему не искали и не звали 12 человек?

– возмутилась Славова.

Взрослые 4 часа пытались выяснить, почему произошел инцидент, однако урегулировать проблему не удалось. После звонков в посольство, к консулам и авиакомпаниям детей отправили в Краков автобусом.

Разбираться с Ryanair придется родителям потерпевших.