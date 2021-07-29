Майже 200 пасажирів турецького лоукостеру мають вилетіти до міста Газіпаша, що у Анталії, о 12:45. У "Борисполі" факт відкладення вильоту Boeing підтверджують.
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При цьому представники аеропорту не знають причини затримки рейсу.
Літак прилетів із запізненням
На рейс PC 1750 триває реєстрація / Скриншот табло "Борисполя"
- У пресслужбі міжнародного аеропорту зазначили, що до Києва літак Pegasus airlines прилетів зі значним запізненням. Через це він не зміг вчасно рушити до Туреччини.
- Через що саме українські туристи вимушено чекали в аеропорті 10 годин, невідомо. Скоріш за все, це ніяк не пов'язано з масштабними пожежами в Анталії, оскільки турецькі аеропорти працюють фактично без збоїв.
- У самій авіакомпанії інцидент поки що ніяк не прокоментували.