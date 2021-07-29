Майже 200 пасажирів турецького лоукостеру мають вилетіти до міста Газіпаша, що у Анталії, о 12:45. У "Борисполі" факт відкладення вильоту Boeing підтверджують.

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При цьому представники аеропорту не знають причини затримки рейсу.

Літак прилетів із запізненням



На рейс PC 1750 триває реєстрація / Скриншот табло "Борисполя"

У пресслужбі міжнародного аеропорту зазначили, що до Києва літак Pegasus airlines прилетів зі значним запізненням. Через це він не зміг вчасно рушити до Туреччини.

Через що саме українські туристи вимушено чекали в аеропорті 10 годин, невідомо. Скоріш за все, це ніяк не пов'язано з масштабними пожежами в Анталії, оскільки турецькі аеропорти працюють фактично без збоїв.

У самій авіакомпанії інцидент поки що ніяк не прокоментували.

Лісові пожежі в курортному районі Туреччині тривають досі. Рятувальники намагаються гасити їх за допомогою авіації та евакуйовують людей, до будівель яких підбирається вогонь. За офіційними даними, внаслідок інциденту загинув щонайменше один чоловік. 62 постраждали.