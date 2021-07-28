Повідомлення про затримку рейсів з Києва та з Шарм-ель-Шейха з'явилося на сайті МАУ. Також про незаплановане відхилення від графіку вильотів зазначили на онлайн-табло "Борисполя".

Дивіться також Без попереджень: у "Борисполі" скасували рейси Ryanair до Італії

Внаслідок інциденту Boeing 767-300 з 375 пасажирами вилетів навіть значно пізніше того часу, коли мав би вже приземлитися у Єгипті.

Борт довелося терміново замінювати



Лайнер МАУ вилетів майже на 4 години пізніше / Скриншот flightstats

Як зазначили у МАУ, через затримку вильоту з "Борисполя" відхилиться й прибуття літака з Шарм-ель-Шейха. Згідно з новим графіком, рейс PS 5201 повернеться до Києва після опівночі.

За словами представників пресслужби МАУ, компанії довелося замінити літак з технічних причин. При цьому у компанії кажуть, що нічого страшного не відбулося.

Ситуація штатна, яка допустима в пік сезону. Ми турбуємося про безпеку пасажирів та забезпеуємо високу якість польотів. Коли було прийняте рішення про заміну літака, на підготовку резервного судна знадобився час,

– підкреслили у МАУ.

Також представники "Міжнародних авіаліній України" зазначили, що пасажири отримали безкоштовне харчування, воду та комфортні умови для очікування.