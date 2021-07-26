У міжнародному аеропорті "Бориспіль" пояснюють, що відповідати за перевізника вони не можуть. А інформацією про те, як бути пасажирам, та коли вони зможуть здійснити подорож до Риму, треба шукати у представників лоукосту.
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Втім, зробити це дуже складно, оскільки в Україні немає представника Ryanair.
Люди розгублені
Жодної згадки про скасований рейс Ryanair на табло "Борисполя" немає / Скриншот з сайту міжнародного аеропорту "Бориспіль"
- Згідно з офіційними даними, лайнер Boeing 737-800 зі 189 місцями для пасажирів мав вилетіти до Риму о 13:50.
- Втім, спочатку на табло "Борисполя" з'явилася інформація про скасування рейсу, а згодом згадку про нього взагалі прибрали.
- За попередніми даними, пасажирів про скасування Ryanair не попередила. Тому власники квитків дещо розгублені, оскільки не розуміють, коли саме їм вдасться полетіти до Італії.
Рейс Ryanair з Києва до Риму скасували / скриншот сайту FlightStats
У Ryanair ситуацію зі скасуванням польоту до Риму наразі ніяк не прокоментували. Сайт 24 каналу надіслав запит до служби підтримки авіакомпанії, однак жодної інформації про цей інцидент наразі не надали.