В международном аэропорту "Борисполь" объясняют, что отвечать за перевозчика они не могут. А информации о том, как быть пассажирам, и когда они смогут совершить путешествие в Рим, надо искать у представителей лоукоста.

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Впрочем, сделать это очень сложно, поскольку в Украине нет представителя Ryanair.

Люди растеряны

Никакого упоминания об отмене рейса Ryanair на табло "Борисполя» нет / Скриншот с сайта международного аэропорта "Борисполь"

Согласно официальным данным, лайнер Boeing 737-800 со 189 местами для пассажиров должен был вылететь в Рим в 13:50.

Впрочем, сначала на табло "Борисполя" появилась информация об отмене рейса, а впоследствии информацию о нем вообще убрали.

По предварительным данным, пассажиров об отмене Ryanair не предупредила. Поэтому владельцы билетов несколько растеряны, поскольку не понимают, когда именно им удастся улететь в Италию.



Рейс Ryanair из Киева в Рим отменили / скриншот сайта FlightStats

В Ryanair ситуацию с отменой полета в Рим пока никак не прокомментировали. Сайт 24 канала послал запрос в службу поддержки авиакомпании, однако они никакой информации об этом инциденте пока не предоставили.