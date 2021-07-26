СМИ сообщают, что посадку осуществляли на одном двигателе. Также предварительно СМИ назвали причиной сигналов бедствия – перегрев масла в двигателе.

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Самолет приземлился на одном двигателе

СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщили – самолет запросил посадку в Москве из-за технической неисправности.

Экипаж вышел на связь с диспетчерами московского авиаузла и сообщил о критическом внезапном росте температуры масла в двигателе. Тогда запросил экстренную посадку,

– сообщил источник.

Сообщение о том, что борт Belavia приземлился в аэропорту Домодедово появилось ориентировочно в 11:48. Впоследствии СМИ написали, что самолет приземлился на 1 двигателе.

Подав сигнал тревоги, самолет Belavia рейса Минск – Анталья сел в Домодедово на одном двигателе,

– сообщил источник.

Предварительно известно, что самолет с бортовым номером EW-455PA появился всего 5 лет назад. До этого его не использовали.

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