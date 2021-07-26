ЗМІ повідомляють, що посадку здійснював на одному двигуні. Також попередньо ЗМІ назвали причиною сигналів лиха – перегрів масла в двигунові.

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Літак приземлився на одному двигуні

ЗМІ, посилаючись на власні джерела, повідомили – літак запросив посадку в Москві через технічну несправність.

Екіпаж вийшов на зв'язок з диспетчерами московського авіавузла і повідомив про критичне раптове зростання температури масла в двигуні. Тоді запросив екстрену посадку,

– повідомило джерело.

Повідомлення про те, що борт Belavia приземлився в аеропорту Домодєдово з'явилось орієнтовно об 11:48. Згодом ЗМІ написали, що літак приземлився на 1 двигуні.

Подавши сигнал тривоги, літак Belavia рейсу Мінськ – Анталья сів у Домодєдово на одному двигуні,

– повідомили у ЗМІ.

Попередньо відомо, що літак з бортовим номером EW-455PA з'явився у Belavia всього 5 років тому. До того його ніде не використовували.

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