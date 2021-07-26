Згодом стало відомо, що лайнер "Белавії" летить до Москви. Він мав зайти на посадку у "Домодєдово".

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На борту перебували понад 180 пасажирів та 7 членів екіпажу. Приблизно об 11:50 (за київським часом) літак приземлився у "Домодєдово".

Причини екстреної посадки

Коли у літаку спрацював датчик несправності, лайнер терміново змінив напрямок у бік Москви.

Замість звичної висоти (10000 метрів), літак спустився до рівня 2500 метрів.

Швидкість лайнера також суттєво сповільнилася: від 800 кілометрів за годину до 450 – 540 кілометрів за годину.

За даними ЗМІ, причиною екстреної посади стало критичне перегрівання палива у двигуні.

Водночас інші джерела повідомили, що у літака відмовив один з двигунів.

Зауважте! Ще у травні 2021 року країни ЄС заборонили літакам "Белавії" літати на територію своїх країн. Причиною стало затримання засновника білоруського опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича. Аналогічне рішення ухвалила також низка інших держав світу.