Впоследствии стало известно, что лайнер "Белавии" летит в Москву. Он должен был зайти на посадку в "Домодедово".

Заметьте Инсульт у бортпроводника: самолет Копенгаген – Сингапур экстренно посадили в Москве

На борту находились более 180 пассажиров и 7 членов экипажа. Примерно в 11:50 (по киевскому времени) самолет приземлился в "Домодедово".

Причины экстренной посадки

  • Когда в самолете сработал датчик неисправности, лайнер срочно изменил направление в сторону Москвы.
  • Вместо привычной высоты (10 тысяч метров), самолет спустился до уровня 2 500 метров.
  • Скорость лайнера также существенно замедлилась с 800 километров в час до 450 – 540 километров в час.
  • По данным СМИ, причиной экстренной посадки стал критический перегрев топлива в двигателе.
  • В то же время другие источники сообщили, что у самолета отказал один из двигателей.