Впоследствии стало известно, что лайнер "Белавии" летит в Москву. Он должен был зайти на посадку в "Домодедово".
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На борту находились более 180 пассажиров и 7 членов экипажа. Примерно в 11:50 (по киевскому времени) самолет приземлился в "Домодедово".
Причины экстренной посадки
- Когда в самолете сработал датчик неисправности, лайнер срочно изменил направление в сторону Москвы.
- Вместо привычной высоты (10 тысяч метров), самолет спустился до уровня 2 500 метров.
- Скорость лайнера также существенно замедлилась с 800 километров в час до 450 – 540 километров в час.
- По данным СМИ, причиной экстренной посадки стал критический перегрев топлива в двигателе.
- В то же время другие источники сообщили, что у самолета отказал один из двигателей.