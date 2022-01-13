Людей – на мороз, речі розчавили: кияни зі знесеного гуртожитку розповіли про свавілля рейдерів

Через скандальне руйнування гуртожитку на вулиці Метрологічній, 1 у Києві без даху над головою залишилися щонайменше шестеро людей. Їх силоміць виставили на вулицю, навіть не дозволивши забрати речі.

У будівлі на момент її знесення жила самотня жінка-двірничка, її колега із сином, а також родина Клеветенків – батько, мати та син-лікар. Зараз усі вони перебувають у шоковому стані, оскільки опинилися у безвихідній ситуації.

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Били, штовхали і насміхалися

За словами 67-річної Людмили Клеветенко, її та сусідів буквально викидали із житла. Так, сина жінки випхали у вікно, через що він отримав садна рук та обличчя. Не менш жорстоко "тітушки", які вдерлися до будівлі, поводилися і зі старшими людьми.

Мене, як м'ячик, бовтали коридором. Я навіть одягнутися не встигла, вели роздягнуту найняті молодики. Я була у капцях, і мене виштовхали на мороз. Добре, хоч чоботи з квартири викинули, і нашу кішку Мері віддали. Решта там залишилося. Нас просто розчавили,

– поділилася криком душі знедолена жінка.

Після пережитого у неї різко стрибнув тиск і навіть довелося викликати швидку. Пані Людмила у розпачі кричала до зловмисників, чи хотіли б вони такого ж ставлення до своєї матері. Однак ті лише глузували у відповідь.



Родину Клеветенків викинули на вулицю і знищили усі речі / Фото "Сегодня"

Люди лишилися ні з чим

Окрім того, що рейдери, які захопили гуртожиток, позбавили людей єдиного житла, вони ще й знищили їхнє майно. У родини Клеветенків після знесення будівлі під уламками залишилися холодильник, телевізор, дві пральні машинки, мікрохвильова піч, одяг, взуття і навіть посуд. Не думаючи про те, як людям далі жити, зловмисники просто переїхали усе це трактором.

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Більшість мешканців гуртожитку з'їхали з нього ще до знесення через навмисно створені нестерпні умови проживання. Їхні речі залишалися там, але тепер теж поховані під купами будівельного сміття.

Людмила Клеветенко розповіла, що особливо через знищення особистих речей переживав її син-лікар. Адже в розтрощеному комп'ютері були історії хвороб усіх його пацієнтів. До того ж, 30-річний чоловік невдовзі має їхати в зону Операції Об'єднаних сил.



Людмила Клеветенко присвятила роботі в НАН 25 років / Фото "Сегодня"

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Поступово перетворювали життя на пекло

В гуртожитку Національної академії наук Клеветенки мешкали з 1984 року. Адже пані Людмила присвятила роботі в науковій установі 25 років життя. Виселятися звідти сім'я не поспішала, оскільки стояла другою в черзі на отримання квартири у Голосіївському районі. Втім, усе це затяглося на роки, і власного житла люди досі не мають.

Тим часом, рейдери умисно почали створювати всі умови, аби спокійного життя в гуртожитку нікому не було.

Від будівлі відрізали усі комунікації. Ми не мали ні газу, ні електрики. Ми так жили п'ять місяців. Опалення не вмикали, навіть не пробували, трубу відрізали. Можете уявити, як жити в таких умовах. Пристосувалися жити при свічках та ліхтариках. Щоб зарядити телефон, ми ходили до сусідньої крамниці, де на нас уже косо дивилися. Грілися туристичним газовим пальником на 7 літрів, а після цього – під ковдру",

– згадує Людмила Клеветенко.



Син Клеветенків залишився без комп'ютера, де були історії хвороб його пацієнтів / Фото "Сегодня"

Безхатьки не по своїй волі

Жінка також розповіла, що в першу ніч після виселення їм довелося ночувати у маленькому пікапчику. Оскільки місця там мало, то спали члени родини по черзі. Також на вулиці опинився і гуртожитський улюбленець – песик Пальма.

Що ж до "тітушок", котрі виштовхали людей на вулицю, то вони після такої "зачистки" приміщення мали нахабство святкувати успіх своєї справи у кафе поблизу.

"Їли піцу і пили. Ми бачили, як їм гроші за роботу заплатили. Давала гроші жінка із джипа", – згадує пані Клеветенко.



З дому родина встигла забрати лише валізку речей та улюблену кішку / Фото "Сегодня"

Туманне майбутнє

Наразі родина не знає, що буде далі. Тимчасовий притулок їм погодилися дати знайомі. Що ж до власного житла, то у Голосіївській РДА лише постійно просять почекати. Тим часом на місці зруйнованого гуртожитку рейдери планують звести черговий багатоповерховий будинок.

Дивна позиція поліції

На місці цього гуртожитку раніше розташовувалося німецьке кладовище часів Другої світової війни. 25 років тому останки загарбників перепоховали, однак місцеві переконані, що тоді знайшли не усі могили.

Правоохоронці запевнили, що відкрили кримінальне провадження за фактом скандальної ситуації з гуртожитком. Водночас там заявили, буцімто жителів ніхто не витягував на вулицю силоміць – мовляв, все обмежилось "словесним конфліктом".