У поліції столиці зазначили, що проводять комплекс слідчих дій, щоб встановити всі обставини інциденту. Силове ж витягування людей з будівлі тітушками правоохоронці назвали "словесним конфліктом".

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За словами поліцейських, участь у руйнуванні будинку брали нібито лише мешканці гуртожитку та будівельники.

Що відомо про руйнування київського гуртожитку, в якому живуть люди

Правоохоронці кажуть, що повідомлення про інцидент надійшло до них вдень 11 січня.

Слідчі, які приїхали на місце події, нібито не побачили, як мешканців будівлі витягують на вулицю силою, а також як їм не дозволяють зайти до приміщення за речами.

Поліцейські кажуть, що конфлікт між громадянами та будівельниками був лише словесним.



Слідчі зібрали усі необхідні матеріали та документи для перевірки законності проведення будівельних робіт на території гуртожитку. Відділом дізнання Голосіївського управління поліції відкрито кримінальне провадження за статтею про самоправство,

– розповіли у поліції.

Людей не переселили

За словами активіста Михайла Погребинського, у гуртожитку Національної академії наук мешкали щонайменше 2 сім'ї, яким не було куди дітися. Інших мешканців будівлі фактично змусили її покинути, відключаючи електроенергію, газ та воду.

11 січня до приміщення прийшли тітушки та представники фірми-будівельника. Людей вивели за паркан, а будівлю почали руйнувати за допомогою важкої техніки.