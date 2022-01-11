Боротьба зареєстрованих у гуртожитку людей із забудовником та фактичним розпорядником будівлі – Національною академією наук, триває вже кілька років. Мешканцям відключали гарячу воду та опалення, газ та електрику. Все для того, щоб нібито змусити їх виселитися.

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За словами активіста Михайла Погребинського, 11 січня до будівлі на вулиці Метрологічній приїхали тітушки та поліцейські.

У поліції кажуть, що мешканців всередині не було, люди все спростовують

Як написав Погребинський, у гуртожиток завітали чоловіки спортивної статури, які витягли з кімнат всіх, хто перебував всередині.

Після цього будівлю почали руйнувати за допомогою важкої техніки.

У поліції стверджують, що їх викликали на місце події люди, які побачили, що гуртожиток демонтують, однак всередині буцімто нікого не було.

У приміщенні мешкали лише ті, кому не було куди поїхати, хоча офіційно зареєстрованих за цією адресою людей набагато більше.

Люди залишилися без речей та грошей

Постраждалі мешканці стверджують, що всередину будівлі перед початком руйнування їх не пускали. В однієї з жінок всередині залишилася техніка, грошові заощадження та інші речі.

Крім того, без даху над головою залишилися домашні тварини.

Дивіться відео розповіді мешканки київського гуртожитку, який почали зносити:

Експлуатацію будинку припинили наприкінці 2021



Постановка про припинення експлуатації гуртожитку / Фото Михайла Погребинського

Згідно з постановою бюро президії НАН, 17 листопада 2021 року президент академії Анатолій Завгородній розпорядився відселити мешканців з будинку та забезпечити їх кімнатами в інших гуртожитках. Крім того, рішення про припинення експлуатації будівлі на Метрологічній прийняв Окружний адміністративний суд Києва. Чому попри все це у гуртожитку продовжували мешкати люди, невідомо.