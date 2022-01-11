Борьба зарегистрированных в общежитии людей с застройщиком и фактическим распорядителем здания – Национальной академией наук, длится уже несколько лет. Жителям отключали горячую воду и отопление, газ и электричество. Все для того, чтобы якобы заставить их выселиться.
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По словам активиста Михаила Погребинского, 11 января к зданию на улице Метрологической приехали титушки и полицейские.
В полиции говорят, что жильцов внутри не было, люди все опровергают
- Как написал Погребинский, в общежитие пришли мужчины спортивного телосложения, которые вытащили из комнат всех, кто находился внутри.
- После этого здание начали разрушать с помощью тяжелой техники.
- В полиции утверждают, что их вызвали на место происшествия люди, которые увидели, что общежитие демонтируют, однако внутри будто никого не было.
- В помещении жили только те, кому некуда было поехать, хотя официально зарегистрированных по этому адресу людей гораздо больше.
Люди остались без вещей и денег
Пострадавшие жильцы утверждают, что внутрь здания перед началом разрушения их не пускали. У одной из женщин внутри осталась техника, денежные сбережения и другие вещи.
Кроме того, без крыши над головой остались домашние животные.
Смотрите видео рассказа жительницы Киевского общежития, которое начали сносить:
Эксплуатацию дома прекратили в конце 2021
Постановление о прекращении эксплуатации общежития / Фото Михаила Погребинского
Согласно постановлению бюро президиума НАН, 17 ноября 2021 года президент академии Анатолий Завгородний распорядился отселить жильцов из дома и обеспечить их комнатами в других общежитиях. Кроме того, решение о прекращении эксплуатации здания на Метрологической принял Окружной административный суд Киева. Почему несмотря на все это в общежитии продолжали жить люди, неизвестно.