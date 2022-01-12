В полиции столицы отметили, что проводят комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств инцидента. Силовое же вытягивание людей из здания титушками правоохранители назвали "словесным конфликтом".

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По словам полицейских, участие в разрушении дома принимали якобы только жители общежития и строители.

Что известно о разрушении киевского общежития, в котором живут люди

Правоохранители говорят, что сообщение об инциденте поступило к ним днем ​​11 января.

Приехавшие на место происшествия следователи якобы не увидели, как жильцов здания вытаскивают на улицу силой, а также как им не позволяют зайти в помещение за вещами.

Полицейские говорят, что конфликт между гражданами и строителями был только словесным.

Следователи собрали все необходимые материалы и документы для проверки законности проведения строительных работ на территории общежития. Отделом дознания Голосеевского управления полиции открыто уголовное производство по статье о самоуправстве,

– рассказали в полиции.

Людей не переселили

По словам активиста Михаила Погребинского, в общежитии Национальной академии наук проживали по меньшей мере 2 семьи, которым некуда было деваться. Остальных жителей здания фактически вынудили его покинуть, отключая электроэнергию, газ и воду.

11 января в помещение пришли титушки и представители фирмы-строителя. Людей вывели за забор, а здание начали разрушать с помощью тяжелой техники.