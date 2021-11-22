Машини чекали пів години: у Боярці нетверезий залізничник закрив переїзд та заснув
22 листопада 2021 , 15:59Читать новость на русском
Джерело:"Київ оперативний"
Чимала кількість автомобілістів чекала, доки працівник переїзду відкриє шлагбаум у Боярці. Жодних поїздів при цьому залізницею не їхало.
Власники автівок чекали, доки працівник Укрзалізниці вийде з будки та відкриє проїзд. Вони сигналили, але ніхто на це не реагував.
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Пізніше з'ясувалося, що чоловік банально спав на робочому місці.
Наслідки недбалості могли бути трагічними
- Подія сталася вдень 20 листопада на переїзді у Боярці.
- Близько 15 машин чекали, коли працівник оператора залізних доріг відкриє проїзд. Це тривало майже 30 хвилин.
- Коли терпець водіїв увірвався, автомобілісти вирішили завітати до залізничника. Той мирно спав після пиятики.
- Учасники інциденту зняли нетверезого працівника на відео, після чого зателефонували до поліції.
Водії стверджують, що звернути увагу на співробітника мають в Укрзалізниці, а також у правоохоронних органах, оскільки наступного разу він може не закрити переїзд, коли залізницею рухатиметься потяг.
Дивіться відео розмови водіїв з нетверезим залізничником на Київщині (обережно, на відео присутня нецензурна лайка 18+):