Машини чекали пів години: у Боярці нетверезий залізничник закрив переїзд та заснув

Чимала кількість автомобілістів чекала, доки працівник переїзду відкриє шлагбаум у Боярці. Жодних поїздів при цьому залізницею не їхало.

Власники автівок чекали, доки працівник Укрзалізниці вийде з будки та відкриє проїзд. Вони сигналили, але ніхто на це не реагував.

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Пізніше з'ясувалося, що чоловік банально спав на робочому місці.

Наслідки недбалості могли бути трагічними

Подія сталася вдень 20 листопада на переїзді у Боярці.

Близько 15 машин чекали, коли працівник оператора залізних доріг відкриє проїзд. Це тривало майже 30 хвилин.

Коли терпець водіїв увірвався, автомобілісти вирішили завітати до залізничника. Той мирно спав після пиятики.

Учасники інциденту зняли нетверезого працівника на відео, після чого зателефонували до поліції.

Водії стверджують, що звернути увагу на співробітника мають в Укрзалізниці, а також у правоохоронних органах, оскільки наступного разу він може не закрити переїзд, коли залізницею рухатиметься потяг.

Дивіться відео розмови водіїв з нетверезим залізничником на Київщині (обережно, на відео присутня нецензурна лайка 18+):