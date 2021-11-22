Владельцы автомобилей ждали, пока работник Укрзализныци выйдет из будки и откроет проезд. Они сигналили, но никто на это не реагировал.

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Позже выяснилось, что мужчина банально спал на рабочем месте.

Последствия халатности могли быть трагическими

Событие произошло днем ​​20 ноября на переезде в Боярке.

Около 15 машин ждали, когда работник оператора железных дорог откроет проезд. Это длилось почти 30 минут.

Когда терпение водителей лопнуло, автомобилисты решили зайти к железнодорожнику. Тот мирно спал после попойки.

Участники инцидента сняли нетрезвого работника на видео, после чего позвонили по телефону в полицию.

Водители утверждают, что обратить внимание на сотрудника должны в Укрзализныце, а также в правоохранительных органах, поскольку в следующий раз он может не закрыть переезд, когда по железной дороге будет двигаться поезд.

Смотрите видео разговора водителей с нетрезвым железнодорожником в Киевской области (осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика 18+):