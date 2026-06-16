Палаючий Київ з висоти пташиного польоту: рятувальники показали відео

15 червня стався черговий масований обстріл України. Однією з цілей держави-агресорки став Київ. Унаслідок влучань житлові квартали столиці охопив дим, горіли й історичні святині.

У ДСНС показали кадри палаючого Києва, зняті авіацією під час ліквідації наслідків атаки.

Читайте також "Росіяни співчувають": Паша "Мерседес" заявив, що за руйнацією у Лаврі стоїть диявол

Як виглядала українська столиця через комбінований ворожий удар?

Рятувальники розповіли, що для ліквідації наслідків обстрілу над містом працювали 2 гвинтокрили Мі-8 та ЕС225. Їхні екіпажі здійснили 39 скидів води – понад 97 тонн – на осередки пожеж.

Внаслідок масованої атаки в Києві фіксували пожежі та руйнування в різних районах міста, зокрема в Оболонському, Солом'янському, Деснянському, Дарницькому, Печерському, Шевченківському, Голосіївському, Святошинському та Дніпровському.

Пошкоджені житлові багатоповерхівки, приватні будинки, складські та освітні об'єкти, а також торговельна інфраструктура. Під ударом опинилася, зокрема, територія Києво-Печерської лаври.

Київ зазнав масованої атаки: дивіться відео ДСНС

Важливо! Ворожий удар забрав життя 5 людей. Ще 44 особи, серед яких 3 дитини та вагітна жінка, отримали поранення.

До речі, пожежа виникла також у будівлі "Мистецького арсеналу", що розташована поруч із Лаврою. На щастя, обійшлося без постраждалих, музейні цінності вдалося зберегти.

Окрім того, після нічного ракетного обстрілу зазнав руйнувань район Осокорки – Нижні сади, де переважає приватна забудова. У місці влучання утворилася велика вирва. Там частину вулиці було фактично зруйновано.