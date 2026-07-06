У пам'ять за жертвами наймасованішої атаки на столицю: у Києві 7 липня буде День жалоби

Російська армія в ніч на 6 липня завдала одного з наймасованіших ударів по Києву, внаслідок чого загинули та постраждали люди. У вівторок, 7 липня, у столиці оголосили День жалоби.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Що буде заборонено у День жалоби у Києві 7 липня?

Віталій Кличко зазначив, що День жалоби 7 липня оголосили в пам'ять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю.

У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити в столиці державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності,

– наголосив мер.

Окрім того, 7 липня в Києві заборонені будь-які розважальні заходи.

Кличко зауважив, що пошуково-рятувальна операція в пошкоджених будинках у Подільському та Дарницькому районах столиці триває. Там іще шукають людей під завалами.

Станом на 09:14 6 липня відомо про 11 загиблих у Києві. Окрім того, щонайменше 46 людей постраждали.

Загалом росіяни запустили по Україні 68 ракет і 351 БпЛА різних типів, обравши основним напрямком українську столицю. ППО вдалося збити 31 крилату ракету Х-101, 6 крилатих ракет "Калібр" та 326 ворожих БпЛА, однак не балістичні "Іскандер-М" та "Циркони".