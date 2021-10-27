Майже 1500 нових хворих і смерть малюка: Кличко показав киянам COVID-катастрофу в лікарні

Мер Києва Віталій Кличко показав моторошні кадри зі столичної лікарні №4, де рятують хворих на коронавірус. Він наголосив, що за останню добу в місті додалося понад 1400 інфікованих, а жертвою пандемії стали ще 54 людини, серед яких – однорічний хлопчик.

Також очільника столиці непокоїть те, що кількість заражених, які потребують госпіталізації, постійно зростає. Так, 27 жовтня, у лікарні потрапили 560 пацієнтів з COVID-19. Більшість із цих людей – у важкому стані.

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Навала невакцинованих

За словами Кличка, лікарі Київської міської клінічної лікарні №4 помітили загрозливу тенденцію: 97% госпіталізованих не пройшли вакцинацію проти коронавірусу. Через це медики змушені працювати буквально в авральному режимі – щодня до них приїздить понад 40 карет швидкої допомоги.

Лікарі наполягають на локдауні

Ситуація з коронавірусом у Києві дійшла вже до такої межі, що лікарі, котрі працюють в екстрених бригадах, вимагають, аби у місті ввели локдаун. Вони побоюються, що невдовзі у палатах для важкохворих може просто забракнути місць із киснем.

Кличко зауважив, що зараз у лікарнях Києва готові до прийому пацієнтів з коронавірусом майже 6 тисяч ліжок. Однак з обладнаних подачею кисню (а це 95% від загальної кількості) уже заповнені майже 66% ліжок.

Тому я звертаюся до всіх: це не жарти і не легенди! Вірус – агресивний та вражає всіх – дітей, молодь, дорослих. І хвороба має важчий перебіг. Бережіть своє здоров'я – дотримуйтеся елементарних правил безпеки, зробіть щеплення! Це – єдиний спосіб упередити таке стрімке розповсюдження вірусу, не допустити колапсу медичної системи та зберегти життя людей,

– звернувся мер до містян.

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Крик душі того, хто щодня бачить смерть

Лікар Олександрівської лікарні Михайло Сидоренко звернувся до українців у моторошному дописі про будні COVID-відділення. Він відверто написав, у яких муках помирають хворі і який стрес доводиться переживати їх рідним та медикам. Фахівець наголосив, що багато жертв пандемії втратили свій шанс на порятунок через те, що не вакцинувалися.