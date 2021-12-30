Майже 300 заходів: у КМДА затвердили програму новорічних святкувань у Києві
Джерело:КМДА
На новорічні свята киян та гостей міста очікує чимала культурна програма заходів, які проходитимуть у кожному районі міста. 17 грудня посадовці КМДА затвердили повний перелік запланованих заходів.
Як зазначили у документі, який опублікували 30 грудня, у кожному районі Києва встановили новорічні ялинки. Головне свято відбуватиметься на Софійській площі.
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Крім того, працюватимуть величезні локації біля Арки дружби народів та на Подолі.
Які розваги запланували для киян на новорічні свята
- На Софійській площі облаштували найбільший у Європі вертеп з фігурками Матері Божої, святого Йосипа та Ісуса, а також царів, ангелів, колядників та пастухів. Поруч працюватимуть фотозони, музей новорічних прикрас та фудкорти й теплі зони для відпочинку.
- Навколо пам'ятника Богданові Хмельницькому облаштували ковзанку, а на Володимирському проїзді – ярмаркове містечко.
- На локації біля Арки дружби народів всіх чекають новорічна ялинка, а також лаунж-зона зі столиками та гарячими напоями.
- Велика локація працюватиме на Контрактовій площі. Тут облаштували ковзанку, снігову гірку, атракціони та резиденцію Святого Миколая.
Вистави та розважальні програми
Під час свят у 8 муніципальних театрах показуватимуть 212 вистав для малюків. Перед початком дітей розважатимуть квестами та ігровими програмами. Крім того, майстер-класи та святкові акції проводитимуть у бібліотеках та музеях Києва.
Метро та фунікулер працюватимуть довше
У мерії також нагадали, що у новорічну ніч зазнав змін графік роботи громадського транспорту. Так, цілодобово працюватиме фунікулер, а метро їздитиме до 2:00. На дві години продовжать також рух трамваїв, тролейбусів та автобусів.
31 грудня, 1 та 7 січня на центральних станціях метро – "Золоті ворота", "Контрактова площа", "Поштова площа", "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" – можуть обмежувати вхід пасажирів.
Феєрверки під забороною
Представники КМДА підкреслили, що заборона на використання будь-яких піротехнічних засобів у Києві триває досі. Тому організатори всіх заходів мають неухильно дотримуватися цього правила