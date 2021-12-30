Как отметили в документе, который опубликовали 30 декабря, в каждом районе Киева установили новогодние елки. Главный праздник будет проходить на Софийской площади.

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Кроме того, будут работать огромные локации возле Арки дружбы народов и на Подоле.

Какие развлечения запланировали для киевлян на новогодние праздники

На Софийской площади обустроили крупнейший в Европе вертеп с фигурками Божьей Матери, святого Иосифа и Иисуса, а также царей, ангелов, колядников и пастухов. Рядом будут работать фотозоны, музей новогодних украшений, фудкорты и теплые зоны для отдыха.

Вокруг памятника Богдану Хмельницкому обустроили каток, а на Владимирском проезде – ярмарочный городок.

На локации возле Арки дружбы народов всех ждут новогодняя елка, а также лаунж-зона со столиками и горячими напитками.

Большая локация будет работать на Контрактовой площади. Здесь обустроили каток, снежную горку, аттракционы и резиденцию Святого Николая.

Спектакли и развлекательные программы

Во время праздников в 8 муниципальных театрах будут показывать 212 спектаклей для малышей. Перед началом детей будут развлекать квестами и игровыми программами. Кроме того, мастер-классы и праздничные акции будут проводить в библиотеках и музеях Киева.

Метро и фуникулер будут работать дольше

В мэрии также напомнили, что в новогоднюю ночь изменен график работы общественного транспорта. Так, круглосуточно будет работать фуникулер, а метро будет ездить до 2:00. На два часа продолжат также движение трамваев, троллейбусов и автобусов.

31 декабря, 1 и 7 января на центральных станциях метро – "Золотые ворота", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь", "Майдан Независимости" и "Крещатик" – могут ограничивать вход пассажиров.

Фейерверки под запретом

Представители КГГА подчеркнули, что запрет на использование любых пиротехнических средств в Киеве продолжается до сих пор. Поэтому организаторы всех мероприятий должны неукоснительно придерживаться этого правила.