Мешканців Київщини атакують фейковими запитами від податкової

12 січня 2022 , 17:40
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Джерело:

ДПС у Київській області

Платники податків, які мешкають у Київській області, масово отримують запити від нібито слідчих Державної податкової служби. Документи підписані від буцімто працівника відділу управління фінансових розслідувань.

Отримавши листи з запитами про надання документів, мешканці Київської області почали звертатися до податківців. Реагуючи на масові звернення, працівники ДПС вирішили звернутися до людей з роз'ясненням.

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В управлінні податкової служби просять всіх бути пильними та не реагувати на фейкові запити.

Податкової міліції вже давно не існує

  • Запити про надання документів, які отримують жителі Київщини, надходять на адреси платників податків за підписом "старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень Слідчого управління фінансових розслідувань ДПС.
  • Податківці наголосили, що їх профільна інституція припинила свою діяльність, тому у структурі ДПС відсутні як слідчі підрозділи, так і відповідні посади.
  • У випадку отримання фейкових запитів всім рекомендують повідомляти правоохоронні органи та управління з питань запобігання та виявлення корупції ДПС за телефоном: (044) 200-37-82.

Замість міліції – БЕБ

Підрозділ податкової міліції фіскальної служби ліквідували 24 листопада 2021 року. Бюро економічної безпеки, яке має замінити застарілу інституцію, формально створили у січні 2021, однак повноцінно працювати БЕБ досі не почало. Новостворена структура є фактично єдиною у державі, яка має боротися з економічними злочинами.

Автор: Олексій Чибісов