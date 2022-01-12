Отримавши листи з запитами про надання документів, мешканці Київської області почали звертатися до податківців. Реагуючи на масові звернення, працівники ДПС вирішили звернутися до людей з роз'ясненням.

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В управлінні податкової служби просять всіх бути пильними та не реагувати на фейкові запити.

Податкової міліції вже давно не існує

Запити про надання документів, які отримують жителі Київщини, надходять на адреси платників податків за підписом "старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень Слідчого управління фінансових розслідувань ДПС.

Податківці наголосили, що їх профільна інституція припинила свою діяльність, тому у структурі ДПС відсутні як слідчі підрозділи, так і відповідні посади.

У випадку отримання фейкових запитів всім рекомендують повідомляти правоохоронні органи та управління з питань запобігання та виявлення корупції ДПС за телефоном: (044) 200-37-82.

Замість міліції – БЕБ

Підрозділ податкової міліції фіскальної служби ліквідували 24 листопада 2021 року. Бюро економічної безпеки, яке має замінити застарілу інституцію, формально створили у січні 2021, однак повноцінно працювати БЕБ досі не почало. Новостворена структура є фактично єдиною у державі, яка має боротися з економічними злочинами.