Отримавши листи з запитами про надання документів, мешканці Київської області почали звертатися до податківців. Реагуючи на масові звернення, працівники ДПС вирішили звернутися до людей з роз'ясненням.
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В управлінні податкової служби просять всіх бути пильними та не реагувати на фейкові запити.
Податкової міліції вже давно не існує
- Запити про надання документів, які отримують жителі Київщини, надходять на адреси платників податків за підписом "старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень Слідчого управління фінансових розслідувань ДПС.
- Податківці наголосили, що їх профільна інституція припинила свою діяльність, тому у структурі ДПС відсутні як слідчі підрозділи, так і відповідні посади.
- У випадку отримання фейкових запитів всім рекомендують повідомляти правоохоронні органи та управління з питань запобігання та виявлення корупції ДПС за телефоном: (044) 200-37-82.
Замість міліції – БЕБ
Підрозділ податкової міліції фіскальної служби ліквідували 24 листопада 2021 року. Бюро економічної безпеки, яке має замінити застарілу інституцію, формально створили у січні 2021, однак повноцінно працювати БЕБ досі не почало. Новостворена структура є фактично єдиною у державі, яка має боротися з економічними злочинами.