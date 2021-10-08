На метро "Теремки" зупиняли рух через кровотечу в пасажира: чоловіка могли підрізати

На станції столичного метро "Теремки" були змушені тимчасово зупинити рух потягів. В одного з пасажирів відкрилася сильна кровотеча на нозі. Це трапилося вранці 8 жовтня.

Чоловіка почали рятувати просто у вагоні, а потім вивели на перон. На вигляд йому приблизно 45 – 50 років.

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Підозрюють ножове поранення

За однією із версій, чоловіка могли підрізати. Втім, поки всі деталі інциденту невідомі. Потерпілий чоловік втратив багато крові.



Кровотеча у пасажира відкрилася просто у вагоні метро / Скриншот відео

На допомогу прийшла поліція

Першу домедичну допомогу чоловіку з кровотечею надали правоохоронці. Вони наклали на ногу джгут і залишилися з ним чекати на бригаду швидкої допомоги. Рух потягів на станції зрештою відновили.



Першу допомогу потерпілому надали поліцейські / Скриншот відео

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