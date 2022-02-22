Ми повинні бути єдиним фронтом, – Кличко звернувся до українців через російську агресію

За словами мера Києва Віталія Кличка, одразу після визнання Володимиром Путіним бойовиків на Донбасі, купа російських військ ринула на окуповані території. Він заявив, що це безглуздя і зневага міжнародного права.

Кличко сказав, що Україна обрала свій шлях і він не в російській імперії. За такий вибір вже заплатили надзвичайно високу ціну.

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"Відстоюємо вибір вже 8 років, відбиваючи російську агресію. Ми не боїмося і будемо боротися далі! Демократичний світ, сподіваюся, розуміє масштаб загрози", – зазначив Кличко.

Деталі звернення

Мер Києва подякував країнам, які підтримують Україну й допомагають їй з озброєнням та санкціями проти Росії. Він закликав міжнародних партнерів зупинити повзучу окупацію, брехню та кровопролиття.

Кличко наголосив, що пишається українцями, які не піддаються паніці й готові протистояти ворогу.

Ми віримо в наші Збройні сили, ми створюємо територіальну оборону, ми єднаємося перед загрозою! Єднаємося незалежно від політичних переконань, симпатій чи емоцій. Ми повинні бути єдиним фронтом!,

– сказав Кличко.

Кличко наголосив, що на боці України справедливість і правда.

"Ми – у себе вдома. І нам вирішувати, як повинна розвиватися наша країна. Це випробування, через які ми повинні пройти", – сказав мер.

Звернення Віталія Кличка: дивіться відео

До українців звернувся Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вночі 22 лютого записав відеозвернення до українців. Він зробив це після засідання Ради національної безпеки та оборони на тлі російської загрози. Зеленський запевнив, що кордони України є надійно захищеними й вона зможе протистояти окупантам.

Звернення Зеленського до українців: дивіться відео