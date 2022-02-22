Кличко сказал, что Украина избрала свой путь, и он не в российской империи. За такой выбор уже заплатили очень высокую цену.
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"Отстаиваем выбор уже 8 лет, отражая российскую агрессию. Мы не боимся и будем бороться дальше! Демократический мир, надеюсь, понимает масштаб угрозы", – отметил Кличко.
Детали обращения
Мэр Киева поблагодарил страны, которые поддерживают Украину и помогают ей с вооружением и санкциями против России. Он призвал международных партнеров остановить ползучую оккупацию, ложь и кровопролитие.
Кличко подчеркнул, что гордится украинцами, не поддающимися панике и готовыми противостоять врагу.
Мы верим в наши вооруженные силы, мы создаем территориальную оборону, мы объединяемся перед угрозой! Объединяемся независимо от политических убеждений, симпатий или эмоций. Мы должны быть единственным фронтом!,
– сказал Кличко.
Кличко подчеркнул, что на стороне Украины справедливость и правда.
"Мы – у себя дома. И нам решать, как должна развиваться наша страна. Это испытания, через которые мы должны пройти", – сказал мэр.
Обращение Виталия Кличко: смотрите видео
К украинцам обратился Владимир Зленский
Президент Украины Владимир Зеленский ночью 22 февраля записал видеообращение к украинцам. Он сделал это после заседания Совета национальной безопасности и обороны на фоне российской угрозы. Зеленский заверил, что границы Украины надежно защищены и она сможет противостоять оккупантам.
Обращение Зеленского к украинцам: смотрите видео