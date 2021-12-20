Миколай у камуфляжі: фото воїна ЗСУ в метро Києва зворушило українців

Українців зворушила символічна світлина з воїном ЗСУ у вагоні київського метро. Її оприлюднили у мережі якраз у День святого Миколая – 19 грудня.

Головним героєм фото є військовий із двома м'якими іграшками у вигляді зайчиків. Судячи із того, що чоловік одягнений у військовий однострій і має за плечима велетенський наплічник, він щойно приїхав з фронту на сході.

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Із війни на свято

Така символічна картина вразила користувачів мережі, й вони поділилися під дописом емоціями. Люди дякували воїну за службу, порівнювали його зі святим Миколаєм й зазначили що для родини найкращий подарунок те, що він повернувся додому живим.



Чоловік їхав до дітей з подарунками одразу з фронту / Фото з фейсбуку Los Solomas

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Текст публікації Los Solomas:

Чиясь дитина дочекалась свого Миколая. Дякуємо за мирне небо.