На Мінському масиві після свят виникло стихійне "кладовище" непроданих ялинок: сумне відео

На околицях Мінського масиву в Києві після новорічно-різдвяних свят виникло велике звалище ялинок і сосон. Сумні кадри оприлюднили в мережі 10 січня.

Дерева просто хаотично розкидали на узбіччі дороги й навіть не подумали відвезти їх на спеціальний пункт переробки.

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Привозять, коли ніхто не бачить

Лісник Микола Супрун, який збирає біля "кладовища" ялинок дрова для печі, розповів, що дерева зазвичай привозять викидати або пізно вночі, або з самого ранку.

Як повідомляє ТСН, чоловіка обурило, що нереалізований новорічний атрибут принаймні не утилізують з користю, а просто залишають просто неба.

Показово, що багато дерев запаковані у пластик, на них збереглися цінники і немає жодних прикрас. Швидше за все, це сосни та ялинки, які не встигли продати на спеціальних базарах до свят.

На Мінському масиві виникло "кладовище" непроданих ялинок: відео

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Текст публікації телеграм-каналу "Столиця":

На околиці Києва знайшли величезне "кладовище" ялинок, які не змогли продати на ялинкових базарах.