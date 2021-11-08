Мінус 76 "іржавих корит": Київ розриває договори з 4 компаніями-перевізниками

Представники КМДА провели аудит та виявили, що 76 маршрутних таксі різних компаній дублювали існуючі маршрути комунального транспорту. Робили це вони незаконно, оскільки фактично дозволи на роботу отримували завдяки підробленим документам.

Про розривання договорів в односторонньому порядку повідомив заступник мера Києва Костянтин Усов. За його словами, йдеться про 76 маршрутних таксі, які виконували рейси на 11 маршрутах.

Дивіться також Підозрюють маршруточну мафію: у Києві порізали колеса керівнику комунальної служби перевезень

В такий спосіб чиновники відреагували на викриття фальсифікацій конкурсів, які проводилися за часів попереднього керівництва комунальної служби перевезень.

Які маршрутки приберуть з вулиць Києва

Посадовець наголосив, що сфальсифіковані документи надали перевізникам перевагу на наступних маршрутах:

224, 234, 539 та 559 компанії "Союз-Авто";

231 – перевізника "Базальт";

421, 581, 155 та 516 – ТОВ "Кийтранс-2005";

517 та 402 – ПП "Універсал-Транс".



Партію підроблених документів виявив Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА, договори по 11 маршрутах розриваються в односторонньому порядку. Ми прибираємо з вулиць Києва наступні 76 "іржавих корит",

– підкреслив заступник Кличка.

Крім того, Усов зазначив, що Київ не збирається укладати нові договори за цими маршрутами, осккільки вони фактично крали пасажирів у "Київтрансу".

402 маршрутка дублювала тролейбус №44, 516 – автобус №63. Маршрутка 64 їздила за однією схемою з 29 тролейбусов, а 224 – 88 автобусом.

Аби кияни не відчули відсутності маршрутів, комунальники збільшать кількість виходів свого транспорту.