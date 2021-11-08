Про розривання договорів в односторонньому порядку повідомив заступник мера Києва Костянтин Усов. За його словами, йдеться про 76 маршрутних таксі, які виконували рейси на 11 маршрутах.

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В такий спосіб чиновники відреагували на викриття фальсифікацій конкурсів, які проводилися за часів попереднього керівництва комунальної служби перевезень.

Які маршрутки приберуть з вулиць Києва

Посадовець наголосив, що сфальсифіковані документи надали перевізникам перевагу на наступних маршрутах:

224, 234, 539 та 559 компанії "Союз-Авто";

231 – перевізника "Базальт";

421, 581, 155 та 516 – ТОВ "Кийтранс-2005";

517 та 402 – ПП "Універсал-Транс".



Партію підроблених документів виявив Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА, договори по 11 маршрутах розриваються в односторонньому порядку. Ми прибираємо з вулиць Києва наступні 76 "іржавих корит",

– підкреслив заступник Кличка.

Крім того, Усов зазначив, що Київ не збирається укладати нові договори за цими маршрутами, осккільки вони фактично крали пасажирів у "Київтрансу".

402 маршрутка дублювала тролейбус №44, 516 – автобус №63. Маршрутка 64 їздила за однією схемою з 29 тролейбусов, а 224 – 88 автобусом.

Аби кияни не відчули відсутності маршрутів, комунальники збільшать кількість виходів свого транспорту.