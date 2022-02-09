"Міс Україна Всесвіт" Анна Неплях на рівному місці розбила вкрай дорогий Mercedes

Відома модель Анна Неплях, переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт 2021", вдруге за 3 місяця потрапила у ДТП зі своєї провини. Сталася аварія вдень 8 лютого у Києві.

Розповідю про ДТП зірка поділилася у сторіс в інстаграмі. За словами жінки, вона намагалася розвернутися, але зачепилася бампером та відірвала його.

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Закінчилася чергова поїздка моделі подорожжю на евакуторі.

Каже, що водіння не її



Наслідки аварії за участю моделі / Фото з інстаграму Анни Неплях

Неплях розповіла підписникам, що внаслідок аварії її Mercedes за майже 2 мільйона гривень залишився без частини бамперу.

Крім того, модель зазначила, що "дуже кайфує за кермом", однак водіння – не її стихія.

Єдиним варіантом безпечного керування Неплях назвала їздити з водієм. Однак зазначила, що її наступна машина буде більш високою.

Дівчина викликала евакуатор та завантажила елітну автівку на нього. Куди саме водій спецтранспорту відвіз постраждалу автівку, невідомо.



Це якийсь жах. Я навіть не знаю, як це описати. Я просто розверталася, просто заїхала на в'їзд та зірвала бампер,

– зазначила Неплях.

Друга ДТП за 3 місяці

У листопаді 2021 року Неплях вже скоювала аварію у Києві. Тоді 27-річна дівчина розігналася, але не встигла загальмувати. Mercedes Неплях врізався у іншу машину, яка, у свою чергу, вдарила ще одну автівку. Модель пояснювала, що "лише не розрахувала гальмівний шлях".