Модний київський бренд приголомшив клієнтів сережками з радянською символікою

Київська компанія "БРЕНЬ", яка користувалася популярністю серед української молоді, потрапила у серйозний скандал. Бренд створив сережки з радянською символікою, чим викликав неабияке обурення.

Фотографії з величезними круглими сережками з зіркою посередині розмістили у соцмережах бренду, а також на сайті фірми. Ані зовнішній вигляд, ані використання радянської символіки, не сподобалися більшості користувачів.

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Крім того, приголомшливою є й вартість виробів – 20 тисяч гривень.

Епатаж, який вийшов з-під контролю



Сережки є досить великими / Скріншот з інстаграму "БРЕНЬ"

Засновником компанії "БРЕНЬ" є стиліст з Києва Валентин Брень, відомий у світі моди своїми епатажними витворами. Він створив костюми у стилі легендарної картатої сумки, плащі з зображенням Софії Київської, а також багато інших речей, які сподобалися молоді.

Наприкінці січня бренд одягу та аксесуарів презентував аксесуари з радянською символікою.

Сережки з переробленим гербом СРСР та надписом "БРЕНЬ" внизу, на думку автора, мають підходити як дівчатам, так і хлопцям.

В описі до прикрас вказано, що вони вироблені вручну та є легкими та двосторонніми "із зіркою та логотипом".

Українці обурені

Поява подібних аксесуарів, створених відомим брендом, викликала обурення у користувачів. У коментарях до фото прикрас українці зазначили, що взагалі не зрозуміли ідею автора, а також спитали, чи буде версія зі свастикою.



Сережки коштують 20 тисяч гривень / Скриншот з сайту "БРЕНЬ"

Крім того, користувачі відмітили, що окрім використання аксесуарів з забороненою законом символіки бренд створив ще й предмет "сувеніроподібного несмаку".