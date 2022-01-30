Активіст Сергій Стерненко розповів, що на сторінці Шишкіної у соцмережі вказано: дівчина обіймає посадку асистентки головного редактора на державному каналі Рада. Раніше вона працювала на каналі Медведчука Live.

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Ненавиджу українську мову, а прапор України – такий собі, могли б дизайн кращий зробити,

– цинічно заявила Шишкіна.

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IT-компанія оскандалилася через мову

Київський офіс білоруської IT-компанії Andersen People опинився в епіцентрі скандалу через українську мову. Усе тому, що чоловікові відмовили у наступному етапі співбесіди, бо "у компанії співробітники спілкуються між собою "тільки російською мовою".

Чоловік заявив, що для будь-якої людини, яка має почуття гідності, ця ситуація буде обурливою.

Тим часом в IT-компанії намагалися виправдатися, що нібито нічого не порушували, просто "було непорозуміння".

Водночас уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що ця ситуація – "порушення принципу недискримінації, закріпленого у статті 24 Конституції й вимог закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Допис Стерненка:

Це Поліна Шишкіна. Живе в Україні і ненавидить українську мову.

У неї у фб вказано, що вона працює асистентом головного редактора на державному каналі Рада. Раніше, як і багато інших нових працівників каналу Рада, вона працювала на каналі Медведчука Live.

За наші ж податки команда Зеленського понабирала на державний канал купу різних проросійських пропагандистів. Тому така позиція Поліни – не дивина, а закономірність. І подібних заяв буде ще багато.