Активист Сергей Стерненко рассказал, что на странице Шишкиной в соцсети указано: девушка занимает должность ассистентки главного редактора на государственном канале Рада. Раньше она работала на канале Медведчука Live.
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Ненавижу украинский язык, а флаг Украины – такой себе, могли бы дизайн лучше сделать,
– цинично заявила Шишкина.
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IT-компания оскандалилась из-за языка
- Киевский офис белорусской IT-компании Andersen People оказался в эпицентре скандала из-за украинского языка. Все потому, что мужчине отказали в следующем этапе собеседования, потому что "в компании сотрудники общаются между собой на "только на русском языке".
- Мужчина заявил, что для любого человека, имеющего чувство достоинства, эта ситуация будет возмутительной.
- Между тем в IT-компании пытались оправдаться, что вроде бы ничего не нарушали, просто "было недоразумение".
- В то же время, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что эта ситуация – "нарушение принципа недискриминации, закрепленного в статье 24 Конституции и требований закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Сообщение Стерненко:
Это Полина Шишкина. Живёт в Украине и ненавидит украинский.
У нее в фб указано, что она работает ассистентом главного редактора на государственном канале Рада. Ранее, как и многие другие новые работники канала Рада, она работала на канале Медведчука Live.
За наши же налоги команда Зеленского понабирала на государственный канал кучу разных пророссийских пропагандистов. Поэтому такая позиция Полины – не удивительность, а закономерность. И подобных заявлений будет еще много.