Об этом мужчина рассказал в своем фейсбуке. Он подчеркнул, что эта ситуация наглядно демонстрирует поразительную разницу между украинскими и российскими туристами.

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Украинец исправил граффити россиянина

Как рассказал Зингерман, недавно в январе на южном побережье острова появился билборд с надписью "Добро пожаловать в Красноярский край". Впоследствии российские туристы оставили на заборе наглое граффити "Шри-Ланка – наш". Большинство россиян обрадовались такой выходке своих земляков, об этом даже показали сюжет на телевидении. При этом украинец назвал это "оккупантским рагулизмом".

Выяснилось, что возмутительные рисунки – это работа российского уличного художника Сергея Овсейкина. Зингерман решил исправить его граффити. Так что теперь вместо "Шри-Ланка – наш "можно прочитать "Шри-Ланка – удивительная".

Графити на улицах Шри-Ланки – до и после / Фото Евгения Зингермана

Украинец отметил, что остров – действительно свободный и удивительный, кто бы что ни говорил. "Пока писал, несколько русских останавливались. Думали, что я и есть автор. Рассказывали, как это классно. А, как по мне, на этих двух фото и есть разница между ними и нами", – подчеркнул Зингерман.

Дерзкий билборд – также зарисовали

Кстати, впоследствии неизвестные зарисовали и слова на билборде про Красноярский край. Можно было бы подумать, что это – личная инициатива Овсейкина. Однако оказалось, что его в этом поддержал ряд земляков.

Чтобы выбрать, какую надпись сделать, уличный художник устроил в соцсетях "конкурс". Вариант-победитель, по его же словам, набрал "абсолютное большинство голосов". За это мужчина даже вознаградил одного из подписчиков – пообещал 100 рублей.



Билборд о Красноярском крае уже зарисовали / Фото из соцсетей

Как отреагировали в сети

Один из комментаторов, владелец кофейни в Киеве, написал Зингерману, что хоть они и лично не знакомы, но его поступок вызывает уважение. Поэтому тот "подвис" ему завтрак в своем заведении. Действия украинца оценили многие люди, среди них – известный телеведущий Майкл Щур и Богдан Логвиненко, автор проекта Ukraїner. "Культура мышления разная. Маленькое дело, а веса на тонны", – пишут в сети.

Читайте полное сообщение Евгения Зингермана в фейсбуке:

Открыл ланкийский фронт борьбы с оккупантским рагулизмом. Несколько дней назад на южном побережье появился билборд "Добро пожаловать в Красноярский край" и эта фигня на первом фото. Большинство россиян радовались, а их новости даже сделали об этом сюжет на ТВ. Тысяча рупий на краску и кисточку, час времени и результат на втором фото. Шри-Ланка свободна и удивительна, чтобы там кто ни говорил. Пока писал, несколько русских останавливались, думали, что я и есть автор билборда и надписи, рассказывали как это классно. А как по мне – на этих двух фото и есть разница между ними и нами"