Про це чоловік розповів у своєму фейсбуці. Він наголосив, що ця ситуація наочно демонструє разючу різницю між українськими та російськими туристами.

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Українець виправив зухвале графіті росіянина

Як розповів Зінгерман, що нещодавно у січні на південному узбережжі острова з'явився білборд із написом "Добро пожаловать в Красноярський край". Згодом російські туристи залишили на паркані зухвале графіті "Шрі-Ланка – наш". Більшість росіян зраділи такій витівці своїх земляків, про це навіть показали сюжет на телебаченні. Натомість українець назвав це "окупантським рагулізмом".

З'ясувалося, що обурливі малюнки – це робота російського вуличного художника Сергія Овсейкіна. Зінгерман вирішив виправити його графіті. Тож тепер замість "Шрі-Ланка – наш" можна прочитати "Шрі-Ланка – дивовижна".

Графіті на вулицях Шрі-Ланки – до та після / Фото Євгена Зінгермана

Українець наголосив, що острів – справді вільний та дивовижний, хто що б не говорив. "Поки писав, кілька росіян зупинялись. Думали, що я і є автор. Розповідали, як це класно. А, як на мене, на цих двох фото і є різниця між ними та нами", – наголосив Зінгерман.

Зухвалий білборд – також замалювали

До речі, згодом невідомі замалювали й слова на білборді про Красноярський край. Можна було б подумати, що це – особиста ініціатива Овсєйкіна. Проте виявилося, що його у цьому підтримала низка земляків.

Аби вибрати, що написати, вуличний художник влаштував у соцмережах "конкурс". Варіант-переможець, за його ж словами, набрав "абсолютну більшість голосів". За це чоловік навіть винагородив одного з підписників – пообіцяв 100 рублів.



Білборд про Красноярський край вже замалювали / Фото з соцмереж

Як відреагували у мережі

Один із коментаторів, власник кав'ярні у Києві, написав Зінгерману, що хоч вони й особисто не знайомі, але його вчинок викликає повагу. Через це той "підвісив" йому сніданок у своєму закладі. Дії українця оцінили багато людей, серед них – відомий телеведучий Майкл Щур та Богдан Логвиненко, автор проєкту Ukraїner. "Культура мислення різна. Маленька справа, а ваги на тонни", – пишуть у мережі.

Читайте повний допис Євгена Зінгермана у фейсбуці:

Відкрив ланкійський фронт боротьби із окупантським рагулізмом. Кілька днів тому на південному узбережжі з'явився білборд "Добро пожаловать в Красноярский край" і оця фігня на першому фото. Більшість росіян раділи, а їх новини навіть зробили про це сюжет на ТБ. Тисяча рупій на фарбу та пензлик, година часу і результат на другому фото. Шрі-Ланка вільна та дивовижна, щоб там хто не казав. Поки писав, кілька росіян зупинялись, думали, що я і є автор білборду та напису, розповідали як це класно. А як на мене – на цих двох фото і є різниця між ними та нами"