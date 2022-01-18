В компанию Andersen People пытался устроиться Богдан Мельник. Он обнародовал в сети фото переписки с менеджером по подбору персонала.

Читайте также Показывал нецензурные жесты и ругался: в Мариуполе мужчина угрожал украиноязычной барменше

IT-компания не хотела брать на работу из-за языка

Оказывается, независимо от своего профессионального уровня, владения английским и других навыков, я не могу работать в компании только потому, что я говорю на украинском,

– написал мужчина.

Он уточнил, что белорусская компания Andersen People, в которую он и хотел устроиться на работу, имеет офисы в 6 городах Украины. Инцидент произошел в Киеве.

В опубликованной переписке говорится о том, что представительница компании сначала сказала мужчине, что их заинтересовал его опыт, и вакансии есть. Она предложила перейти к следующему собеседованию. Однако уточнила, разговаривает ли он по-русски.

Богдан Мельник ответил, что может общаться на русском, однако с иностранцами. Между тем менеджер объяснила, что в компании сотрудники общаются между собой "только на русском языке".

"Я поняла вас, к сожалению, общение у нас внутри команды на русском, Спасибо, что уделили время", – написала менеджер. Сделала это, конечно, на языке государства-агрессора.



Переписка мужчины с менеджером IT-компании / Фейсбук Богдана Мельника

Языковой скандал с учительницей в Киеве

В столичном лицее №303 учительница отказалась вести урок на украинском языке по просьбе ученика. Она заявила, что "гордится тем, что не украинка, а русская".

По словам заместителя директора, педагогу, которая работает в учебном заведении 5 год, объявили выговор. Она продолжила выполнять свои обязанности, но пообещала уволиться.

Обратите внимание – доказательства того, что украинский не является диалектом русского: смотрите видео

Текст публикации Богдана Мельника:

Язык и украинизация или как мне работу предлагали

Оказывается, независимо от своего профессионального уровня, владения английским и других навыков, я не могу работать в компании, которая имеет офисы в 6 городах Украины, исключительно потому, что я говорю на украинском. Речь о компании Andersen, она же Andersen People.

Уполномоченный по защите государственного языка, топовый работодатель в Украине по версии сообщества DOU, отказал мне в следующем этапе собеседования только потому, что я говорю на украинском в Украине. И это киевский офис.