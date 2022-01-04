Местный житель никак не мог успокоиться. Поэтому на улице с мужчиной уже общалась полиция.
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Мужчина устроил скандал в баре из-за того, что бармен общалась на украинском
По словам очевидцев, посетителю не понравилось, что барм говорит по-украински. Именно поэтому он устроил скандал.
На видео заметно, как мужчина возмущается, активно жестикулирует, угрожает барму и много матерится. Более того, он также не реагировал на попытки успокоить его.
Смотри, сюда, бл***, еб***! Кто ты такая, что ты смотрела! Что вы мне пиз***? Я на заведение напишу (неразборчиво – 24 канал),
– кричал дебошир.
Когда он увидел, что люди снимают поведение на камеру, то показал им средний палец.
Рядом с нарушителем порядка всегда была женщина. Посетители предположили, что это его жена и посочувствовали ей.
В телеграме "Новости.LIVE" написали, что пользователи соцсетей нашли его страницу в фейсбуке, однако после скандала он ее удалил. По непроверенной информации, дебошир "очень любит президента России".
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На сайте полиции Мариуполя не появлялась информация о нарушителе.
Последние скандалы из-за языка
- В декабре 2021 года мужчина и женщина рассказывали таксисту, что ненавидят украинский язык и имеют "блатное происхождение". Впоследствии они извинились, однако это случилось после огласки.
- В декабре 2021 года в речевой скандал попал ресторан итальянской кухни в Виннице. Там официант отказался обслуживать клиентов на украинском. Заведение сначала отстаивало свою позицию, однако впоследствии заявило, что разделяет убеждения посетителей.
- Преподаватель Николаевского института права Сергей Шубин называет украинский язык рвотой, чтит Путина, Шария и оккупантов. Об этом он пишет у себя в фейсбуке.
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