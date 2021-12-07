Посетительница заведения Юлия Рюхова описала неприятную ситуацию в фейсбуке. Вместе с мужем Михаилом она посетила Pasta e Vino – Piazza Beatrice, что на улице Зодчих.

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Официант не перешел на украинский и нахамил

Рюхова отметила, что в ресторане царила хорошая атмосфера, а блюда там подавали быстро. Но все эти преимущества мгновенно омрачило общение с официантом. Когда его попросили общаться на украинском, тот принципиально отказался. Более того, дерзко заявил, что разговаривать на русском – "это его конституционное право". Парень не отвечал на вопрос об имени и должности, поэтому супруги позвали администратора. Она принялась оправдывать своего коллегу. Мол, тот из Донецка и просто не знает украинский. Затем Рюховым сообщили, что обслуживать он их уже не будет. По словам Михаила, после этого их вообще как будто перестали замечать. Пришлось долго ждать, пока со стола уберут грязные тарелки. Неудивительно, что пара решила оставить негативный отклик.

"Ответ от владельца"

Впрочем, ответ с официальной страницы заведения под отзывом в Google Maps разочаровал их не меньше визита в ресторан. Негативную оценку от имени владельца ресторана назвали "политически мотивированной". А потом еще и цинично предложили сразу переходить на итальянский. Мол, ресторан таки итальянский. После этого супруги решили обратиться к языковому обмудсмену. При этом в соцсетях Рюху призывали людей "устроить флешмоб" и оставлять отзывы с описанием проблемы. "Ложь", – отвечали им со страницы заведения.

Ответ на отзыв Михаила Рюхова / Скриншот ​

Ответ на отзывы пользователей Google Maps / Скриншот

После волны возмущений заведение попыталось сменить риторику

Впоследствии сообщение Рюховой прокомментировали от имени официальной страницы Pasta e Vino – Piazza Beatrice. В тот раз там уже утверждали, что якобы полностью разделяют убеждения автора сообщения. Также добавили, что ресторану досадно за такой инцидент и пообещали не допустить, чтобы он повторился. "Мы очень просим не оценивать работу команды по этой досадной ситуации, которую допустил наш официант, в силу своих личных убеждений. Они никак не касаются принципов работы команды Pasta e Vino", – подытожили в сообщении.

Заговорили и об "уничтожении бизнеса"

Позже появилась и позиция ресторана на официальном фейсбуке-странице. Там подчеркнули, что проблема в человеческом факторе и, мол, от этого никто не застрахован. "Всегда с открытостью воспринимаем все уроки и рекомендации, которые дают нам гости", – отметили в письме. А дальше начали жаловаться, что их усилия пытаются нивелировать, а бизнес уничтожить, якобы спекулируя болезненным языковым вопросом. В Pasta e Vino добавили, что в них работают 28 человек, избравших украинский "не по велению закона, а по зову сердца". А также решили обратить внимание на то, что официант, с которого начался скандал, не поехал работать за границу, а остался в Украине. Впрочем, пользователи соцсети такие оправдания назвали "запоздавшими".

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Полный текст сообщения Юлии Рюховой в фейсбуке:

Просьба обслуживать на украинском – политическая? Вчера мы завтракали в Виннице в ресторане Pasta e Vino – Piazza Beatrice. Не в первый раз мы туда приходили, но уверена, что уже в последний раз. Несмотря на хорошую атмосферу и быструю подачу блюд, нам нахамили. Дважды. Сначала это был официант. По просьбе моего мужа общаться с нами на украинском, он сказал "это майо конституционное право". Администратор, которую призвал Михаил, пыталась оправдать официанта. Сказала, что он из Донецка. Правда, непонятно почему это позволяет ему нарушать украинское законодательство. Михаил написал отзыв в угле о сложившейся ситуации. И есть ответ от владельца заведения. Именно здесь нам нагрубили второй раз. Итак, официальный ответ заведения, что наша оценка – политический. И вообще общаться у них лучше на итальянском. Так вот, языковому омбудсмену мы уже написали. Теперь просим вас написать свою оценку ситуации, оставив отклик в гугл-картах. Поможем заведению с уважением относиться к государственному языку и выполнять нормы законодательства.