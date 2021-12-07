Відвідувачка закладу Юлія Рюхова описала неприємну ситуацію у фейсбуці. Разом з чоловіком Михайлом вона завітала до Pasta e Vino – Piazza Beatrice, що на вулиці Зодчих.

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Офіціант не перейшов на українську й нахамив

Рюхова зазначила, що у ресторані панувала гарна атмосфера, а страви там подавали швидко. Та всі ці переваги миттєво затьмарило спілкування з офіціантом. Коли його попросили спілкуватися українською, той принципово відмовився. Ба більше, зухвало заявив, що розмовляти російською – "це його конституційне право". Хлопець не відповідав на питання про ім'я та посаду, тож подружжя покликало адміністраторку закладу. Вона почала виправдовувати свого колегу. Мовляв, той із Донецька й просто не знає української. Потім Рюховим повідомили, що обслуговувати він їх вже не буде. За словами Михайла, після цього їх й взагалі ніби перестали помічати. Довелося довго чекати, поки зі столу приберуть брудні тарілки. Тож не дивно, що пара вирішила залишити негативний відгук.

"Відповідь від власника"

Втім, відповідь з офіційної сторінки закладу під відгуком у Google Maps розчарувала їх не менше, ніж візит до ресторану. Негативну оцінку від імені власника ресторану назвали "політично вмотивованою". А після цього ще й цинічно запропонували одразу переходити на італійську. Мовляв, ресторан таки італійський. Після цього подружжя вирішило звернутися до мовного обмудсмена. При цьому, у соцмережах Рюхові закликали людей "влаштувати флешмоб" й залишати відгуки з описом проблеми. "Брехня", – відповідали їм зі сторінки закладу.



Відповідь на відгук Михайла Рюхова / Скриншот



Відповідь на відгуки користувачів Google Maps / Скриншот

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Згодом допис Рюхової прокоментували від імені офіційної сторінки Pasta e Vino – Piazza Beatrice. Того разу там вже стверджували, що нібито повністю розділяють переконання авторки допису. Також додали, що ресторану прикро за такий інцидент й пообіцяли не допустити, аби він повторився. "Ми дуже просимо не оцінювати роботу команди за цією прикрою ситуацією, яку допустив наш офіціант, у силу своїх особистих переконань. Вони ніяк не стосуються принципів роботи команди Pasta e Vino", – підсумували у повідомленні.

Заговорили й про "знищення бізнесу"

Пізніше з'явилася й позиція ресторану на його офіційній фейсбук-сторінці. Там підкреслили, що проблема у людському факторі й, мовляв, від такого ніхто не застрахований. "Завжди з відкритістю сприймаємо всі уроки та рекомендації, які дають нам гості", – зазначили у дописі. А далі почали скаржитися, що їхні зусилля намагаються нівелювати, а бізнес знищити, нібито спекулюючи болючим мовним питанням. У Pasta e Vino додали, що в них працюють 28 людей, які обрали українську "не за велінням закону, а за покликом серця". А також вирішили звернули увагу, що офіціант, з якого почався скандал, не поїхав працювати за кордон, а залишився в Україні. Втім, користувачі соцмережі такі виправдання назвали "запізнілими".

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Повний текст допису Юлії Рюхової у фейсбуці:

Прохання обслуговувати українською – політичне? Вчора ми снідали у Вінниці в ресторані Pasta e Vino - Piazza Beatrice. Не вперше ми туди приходили, але впевнена, що вже востаннє. Попри гарну атмосферу та швидку подачу страв, нам нахамили. Двічі. Спершу це був офіціант. На прохання мого чоловіка спілкуватись з нами українською, він сказав "ета майо канстітуционнає права". Адміністраторка, яку покликав Михайло, пробувала виправдати офіціанта. Сказала, що він з Донецька. Щоправда, незрозуміло, чому це дозволяє йому порушувати українське законодавство. Михайло написав відгук у гуглі про ситуацію, що склалась. І маємо відповідь від власника закладу. Саме тут нам нагрубіянили вдруге. Отже, офіційна відповідь закладу, що наша оцінка – політична. І взагалі спілкуватись у них краще італійською. Так от, мовному омбудсмену ми вже написали. Тепер просимо вас написати свою оцінку ситуації, залишивши відгук в гугл-картах. Допоможемо закладу з повагою ставитись до державної мови та виконувати норми законодавства.