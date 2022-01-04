Місцевий мешканець ніяк не міг заспокоїтись. Саме тому на вулиці з чоловіком вже спілкувалась поліція.

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Чоловік влаштував скандал у барі через те, що барменка спілкувалась українською

За словами очевидців, відвідувачу не сподобалось, що барменка говорить українською. Саме тому він влаштував скандал.

На відео помітно, як чоловік обурюється, активно жестикулює, погрожує барменці та багато матюкається. Ба більше, він також не реагував на намагання заспокоїти його.

Дивись, сюди, бл***, їб***! Хто ти така, що ти дивилась! Що ви мені пиз***? Я на заклад напишу (нерозбірливо – 24 канал),

– кричав дебошир.

Коли він помітив, що люди знімають поведінку на камеру, то показав їм середній палець.

Поруч з порушником порядку завжди була жінка. Відвідувачі припустили, що це його дружина та поспівчували їй.

У телеграмі "Новини.LIVE" написали, що користувачі соцмереж знайшли його сторінку фейсбуці, проте після скандалу він її видалив. За неперевіреною інформацією, дебошир "дуже любить президента Росії".

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На сайті поліції Маріуполя не з'являлось інформації про порушника.

Останні скандали через мову

У грудні 2021 року чоловік та жінка розповідали таксисту, що ненавидять українську мову та мають "блатне походження". Згодом вони перепросили, однак це трапилось після розголосу.

У грудні 2021 року в мовний скандал потрапив ресторан італійської кухні у Вінниці. Там офіціант відмовився обслуговувати клієнтів українською. Заклад спочатку відстоював свою позицію, проте згодом заявив, що розділяє переконання відвідувачів.

До речі, викладач Миколаївського інституту права Сергій Шубін називає українську мову блювотою, шанує Путіна, Шарія та окупантів. Про це він пише у себе в фейсбуці.

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