Як з'ясували журналісти, водій Анатолій до поліції щодо розпалювання ворожнечі звертатися не збирається. Однак каже, що видалити запис із мережі вже неможливо. Навіть враховуючи "каяття" пасажирів. Ті зателефонували до нього та зазначили, що "перегнули палицю".

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Таксист каже, що подібний випадок стався з ним вперше за 3 роки роботи.

Сварилися між собою

За словами чоловіка, сімейна пара не проїхала й кілометра.

Після того, як пасажири сіли у салон, чоловік почав ставити таксисту купу питань, а той терпляче відповідав. Згодом з заднього сидіння жінка видавила з себе фразу про ненависть до української мови.

Реагуючи на це, водій зупинив машину та почав вимагати, щоб пасажири вийшли з неї. Так починався конфлікт.

На таксиста кричали, погрожували йому побиттям та принижували.

Закінчилося все тим, що агресивний чоловік вийшов з машини, а його дружина залишилася. Вгамовувати жінку спробував її чоловік, однак згодом він послав її куди подалі.

Коли таксист виклав запис скандалу у соцмережі, відео одразу стало вірусним. Після цього жінка зателефонувала водію та перепросила за свою реакцію на те, що він розмовляє українською.

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