Судячи з відео, яке з'явилося у соцмережах, таксисту довелося забирати з повітряної гавані "гостей з Росії". Конфлікт між водієм та пасажирами нібито розпочався з промови жінки та її розповіді про повернення з країни-окупанта.

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Таксист, почувши це, почав розмовляти з клієнтами українською. Вони від цього просто оскаженіли.

А ти що, до*****б? У**у зараз так, що ти згаснеш

Діалог водія з пасажирами записав реєстратор. Судячи з відео, таксист зупинив машину, оскільки не хотів везти тих, хто не любить Україну.

На вимогу чоловіка вийти пасажири почали конфлікт. Жінка ображала водія, а її чоловік – взагалі погрожував фізичною розправою.

На відверто хамську поведінку клієнтів таксист реагував дуже ввічливо. Він пояснив, що не хоче далі везти таких пасажирів, а також готовий повернути залишок коштів, які програма списала у них.

Крім того, водій запропонував клієнтам знайти таксиста, який також буде ненавидіти українську.

У відповідь на цілком притомні аргументи водія чоловік почав розповідати про своє "блатне київське походження". Дізнавшись, що таксист приїхав до столиці з Хмельниччини, пасажир зовсім оскаженів.



С**а, приїхало сюди і навертає. Ти – х**ло. Я йому зараз у рот засуну ці гроші. Навіть не сумнівайся. Я скажу, коли пе**іти, й ти будеш пе**іти. Мене звати Тарас. Це російське ім'я – Тарас? Я сам ненавиджу українську мову,

– прокричав пасажир.

Згодом агресивно налаштований чоловік послав водія та вийшов з машини. Таксист же на це побажав клієнтам гарного дня.

Дивіться відео розмови київського таксиста з пасажирами, які ненавидять українську: