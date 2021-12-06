Судя по видео, которое появилось в соцсетях, таксисту пришлось забирать из воздушной гавани "гостей из России". Конфликт между водителем и пассажирами якобы начался с речи женщины и ее рассказа о возвращении из страны-оккупанта.

Смотрите также Горжусь, что не украинка: учительница затравила ученика за просьбы разговаривать на украинском

Таксист, услышав это, начал разговаривать с клиентами на украинском. Они от этого просто взбесились.

А ты что, до****б? У**у так, что ты потухнешь

Диалог водителя с пассажирами записал регистратор. Судя по видео, таксист остановил машину, поскольку не хотел везти тех, кто не любит Украину.

По требованию мужчины выйти пассажиры начали конфликт. Женщина оскорбляла водителя, а ее муж – вообще угрожал физической расправой.

На откровенно хамское поведение клиентов таксист реагировал очень вежливо. Он пояснил, что не хочет дальше везти таких пассажиров, а также готов вернуть остаток средств, которые программа списала у них.

Кроме того, водитель предложил клиентам найти таксиста, который также будет ненавидеть украинский.

В ответ на вполне вменяемые аргументы водителя мужчина начал рассказывать о своем "блатном киевском происхождении". Узнав, что таксист приехал в столицу из области, пассажир совсем озверел.

С**а, приехало сюда и наворачивает. Ты – х**ло. Я ему сейчас в рот засуну эти деньги. Даже не сомневайся. Я скажу, когда пи**еть, и ты будешь пи**деть. Меня зовут Тарас. Это русское имя – Тарас? Я сам ненавижу украинский язык,

– прокричал пассажир.

Впоследствии агрессивно настроенный мужчина послал водителя и вышел из машины. Таксист же на это пожелал клиентам хорошего дня.

Смотрите видео разговора киевского таксиста с пассажирами, которые ненавидят украинский: