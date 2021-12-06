Судя по видео, которое появилось в соцсетях, таксисту пришлось забирать из воздушной гавани "гостей из России". Конфликт между водителем и пассажирами якобы начался с речи женщины и ее рассказа о возвращении из страны-оккупанта.
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Таксист, услышав это, начал разговаривать с клиентами на украинском. Они от этого просто взбесились.
А ты что, до****б? У**у так, что ты потухнешь
- Диалог водителя с пассажирами записал регистратор. Судя по видео, таксист остановил машину, поскольку не хотел везти тех, кто не любит Украину.
- По требованию мужчины выйти пассажиры начали конфликт. Женщина оскорбляла водителя, а ее муж – вообще угрожал физической расправой.
- На откровенно хамское поведение клиентов таксист реагировал очень вежливо. Он пояснил, что не хочет дальше везти таких пассажиров, а также готов вернуть остаток средств, которые программа списала у них.
- Кроме того, водитель предложил клиентам найти таксиста, который также будет ненавидеть украинский.
В ответ на вполне вменяемые аргументы водителя мужчина начал рассказывать о своем "блатном киевском происхождении". Узнав, что таксист приехал в столицу из области, пассажир совсем озверел.
С**а, приехало сюда и наворачивает. Ты – х**ло. Я ему сейчас в рот засуну эти деньги. Даже не сомневайся. Я скажу, когда пи**еть, и ты будешь пи**деть. Меня зовут Тарас. Это русское имя – Тарас? Я сам ненавижу украинский язык,
– прокричал пассажир.
Впоследствии агрессивно настроенный мужчина послал водителя и вышел из машины. Таксист же на это пожелал клиентам хорошего дня.
Смотрите видео разговора киевского таксиста с пассажирами, которые ненавидят украинский: